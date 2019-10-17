美方被爆將實施撤銷簽證 制裁鎮壓香港中港官員

2019-10-17 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）本月8日宣布，將要對涉嫌壓迫新疆維吾爾族等少數穆斯林族群的中國官員，進行簽證限制措施，「美國對華援助協會」（China Aid）創辦人傅希秋牧師16日爆料，美方接下來要制裁的對象將會是涉及香港暴力事件的中國、香港官員。

傅希秋在推特發文指出，16日前往美國國務院和白宮國家安全委員會，接著前往參議院與參議員羅姆尼（Willard Romney）碰面，過程中聽聞國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）的助理透露，龐皮歐每天都有專門小組會對他針對中國宗教自由、人權迫害行為進行匯報，當下感到十分感動。

傅希秋表示，從上述3個地點得到的消息可得出結論：「凡事牽扯到在新疆實施迫害的任何官員，不管高低，這些宗教自由和人權踐踏者及其家屬就不要到美國使館簽證了，別浪費了簽證費，一句話：美國人民不歡迎你，你肯定100%被拒簽！下一步香港」。

美國聯邦眾議院15日已通過《香港人權與民主法案》、《保護香港法案》與《與香港站在一起》，要求美國總統在法案通過後的180天內，點名侵犯香港人權的人士，並透過凍結資產、撤銷簽證等手段予以制裁，美方以此作為支持香港反送中的手段。

傅希秋推特全文

朋友们：我今天先去了国务院和白宫国家安全委员会。后来去参议院跟参议员罗姆尼也私下见了一面。我可以肯定说的是：凡事牵扯到在新疆实施迫害的任何官员，不管高低，这些宗教自由和人权践踏者及其家属就不要到美国使馆签证了，别浪费了签证费。一句话：美国人民不欢迎你，你肯定100%被拒签！下一步香港 — Bob Fu傅希秋 （@BobFu4China） 2019年10月16日

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