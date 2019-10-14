「民主台灣是重要盟友」連署請願美與我建交還有這一份

2019-10-14 01:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮連署請願網站近期一項請願案備受矚目，名為「重建美國與中華民國（台灣）的外交關係」的請願案將在10月15日屆連署期限，若成案，美方須依法在連署書設立之日起算60天內，也就是在11月15日之前公開回應此請願內容。

同樣在美國白宮「WE the PEOPLE」請願網站上，另一篇署名「K.W.」的網友7日發起連署請願「美國應正式承認台灣為獨立自治的國家，一如超過60年來的狀況」，不到一週，台灣時間13日下午4點提前達標，白宮須在12月7日前公開回應。

而署名「MJ」的民眾9月15日也在美國白宮「WE the PEOPLE」網站發起類似連署，提案內容指稱，今年是北京天安門大屠殺30週年，成千上萬的和平民主示威者被殺害，至今，殘酷的共產政權仍不斷侵犯人權，台灣政權是1949年以來毛澤東和蔣介石之間內戰的結果，民主台灣至今仍是美國的重要盟友，從1945年至1972年是聯合國成員。1979年，美國與中華民國（台灣）的外交關係破裂，中華人民共和國取而代之，「現在，該是美國與中華民國（台灣）建立外交關係的時候了」。

這提案截至台灣時間今（14）日凌晨0點30分，該提案有1146位網友參與連署，尚缺9萬8854份連署書才能成案，不過，提案10月15日即將到期；若成功收集10萬份連署後，美國政府依法須在11月15日前公開回應。

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美國白宮「WE the PEOPLE」網站傳送門

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