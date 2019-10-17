政院拍板3策略創造226億商機 助工具機業度過難關

2019-10-17 11:23

〔記者李欣芳／台北報導〕美中貿易戰衝擊台灣工具機產業，行政院今天上午召開的院會針對工具機產業拍板「資金融通」、「擴大訂單」、「固本轉型」3大策略與推動作法，協助業者渡過美中貿易戰所造成的影響，將加速政府部會、國營事業、相關半公股機構進行設備汰舊換新，並透過加速台商回台投資落實作法來擴大內需市場，預計可創造226.69億元機械設備商機。

主持院會的行政院長蘇貞昌表示，工具機是製造業發展的基礎，也是台灣非常重要，且完全自力發展技術的產業。台灣所製造的工具機，深受國際肯定，在全球市占率排名第4位，受到美中貿易衝突與全球景氣不明的影響下，美、歐、日各工具機製造大國均呈現衰退，台灣的工具機產業發展空間也受到波及。行政院結合跨部會力量，積極提出因應方案，要協助工具機業者能夠化危機為轉機。

經濟部指出，在「資金融通」方面，將與產業公會建立共同協處窗口，針對既有貸款提供專家服務資訊，協助了解企業融資問題，提供業者即時且有效的解決管道，並持續提供新增投資的業者優惠利率及手續費減免的方案，盡力協助業者取得所需融資。

經濟部表示，在「擴大訂單」方面，將加速政府部會、國營事業、相關半公股機構進行設備汰舊換新，並透過加速台商回台投資落實作法來擴大內需市場，預計可創造226.69億元機械設備商機。

同時，於國際拓銷部分，加強辦理「台灣機械買主聯盟」、廣設商務中心協助海外通路、掌握第二生產基地移轉至新南向市場等作法，擴大洽邀國外買主來台採購，並持續推動海外拓銷與貿易推廣計畫以拓展工具機及零組件國際市場，讓台灣的工具機及零組件在全球發光發亮。

經濟部指出，在「固本轉型」方面，提供訓練補助津貼，鼓勵企業參加訓練課程培訓在職人員，並規劃於北、中、南相關科技大學，設立高階藍領的中長期培訓基地，培育更多專業人才，創造產學人才運用的最佳效益。

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