協助工具機業者因應美中貿易戰 蔡英文提三大方向

2019-10-16 17:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文今天出席台灣區工具機暨零組件公會會員大會時表示，對於美中貿易戰對機械業造成的影響，政府小英提出資金融通、擴大訂單、固本轉型三大方向來協助。

蔡英文表示，今天在場都是MIT工具機、立足台灣、走向世界，最有打拚精神的台灣老闆；目前全世界經濟都受到美中貿易戰變動而受到影響，尤其是製造業，對生產投資相當觀望氣氛，但台灣的工具機的業者一樣有信心，要把台灣的工具機賣到全世界去。

蔡英文表示，剛落幕的歐洲工具機大展有239家台灣廠商參展，規模僅次於地主國德國，成為全球第二大的參展國，她相信產業界開拓市場決心。

蔡英文表示，業者很努力，政府不會讓大家孤軍奮戰，在面對美中貿易戰衝擊，當工具機產業生意受到影響，經濟部長沈榮津坐下來與業者討論，政務委員龔明鑫協調各部會，行政團隊集思廣找出解決方案，政府傾聽意見跟大家一起面對困難、克服挑戰，這是會做事的政府。

蔡英文表示，上個月政府提出資金融通、擴大訂單、固本轉型三大方向來協助業者。

在資金融通方面，對於新的投資，政府有投資扺減、融資優惠的協助，對於舊的貸款，會請經濟部建立窗口把產業公會及銀行公會連結起來，隨時溝通解決問題。

蔡英文表示，在擴大訂單方面，經過盤點，台商回台投資預計可以194億的需求，加上汰舊換新設備計劃大約32億，一共可帶來226億機器設備的商機。

蔡英文指出，第三就是最關鍵的固本轉型，短期及中長期人才培育一樣重要，政府會投入資源支持產業職場再訓練，相關技術研發以及中小企業人才培育基地，讓產業基礎更穩固，未來才能先蹲後跳。

蔡英文表示，台灣的工具機產業絕對有世界級的實力，去年工具機出口達到36億美元，是機械產業當中出口最大，整體機械產值連續兩年達到破兆紀錄，工具機的產業絕對是關鍵，政府會跟業者一起努力一起站穩腳，全力轉型並讓海外市場動能持續。

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