蔡英文引日劇「官僚之夏」 勉文官受僱人民可改變國家

2019-10-16 12:32

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午出席「108年國家政務研究班第13期及高階領導研究班第12期聯合結訓典禮」，肯定與會高階文官同仁都是政府體系裡關鍵的領導人才，並勉勵大家經過培訓之後，都能有更大的視野，在依法行政的同時，也勇於創新、突破，帶領謀求民眾最大的幸福。

總統說，這幾年，每一年的國政班和高領班結訓，不管多忙，她都會排出時間來參加。原因很簡單，因為高階的文官同仁，都是國家的中流砥柱，她一定要跟大家能有機會見到面。

總統指出，在座同仁每一位都在各自專業領域裡，有長期的耕耘，同時也有主管職的歷練，為國家承擔起重要的責任。像是國政班的王怡文，她是行政院災害防救辦公室副主任，這幾年，因為她的堅持和努力，催生了「手機災防告警訊息服務」，經過一次又一次試驗，現在有颱風、地震或豪雨，甚至豬瘟時，絕大多數民眾，都可以第一時間收到簡訊通知避難；高領班的孫儉元則是外交部國際組織司副司長，台灣能順利加入「南印度洋漁業協定」，擴大國際參與空間，他功不可沒。

總統說，因為時間的關係，她無法一一點名，不過她很清楚，現場的同仁，都各自有優異的表現，也都是政府體系裡關鍵的領導人才。就像日劇「官僚之夏」的故事，受僱於人民的熱血官僚，可以振興經濟，可以繁榮社會，更可以改變一個國家的命運。

總統認為，雖然在龐大的行政體系裡，總是有許多規範要遵守，不過她要期許大家，經過這段時間的培訓之後，都能有更大的視野，在依法行政的同時，也勇於創新、突破，帶領同仁謀求民眾最大的幸福。

總統也跟大家互相勉勵，身為高階主管，也依然要記得進入公門的初心。我們都當過菜鳥，都有過第一份工作。請務必永遠記得，當年投入公職的熱忱。只要有熱忱，加上長年累積的經驗，就能不斷克服困難。

總統強調，時代在變，政府面對的挑戰其實越來越複雜，公務人員的業務也更加龐雜。她也要提醒大家，身為主管，要勇於化繁為簡，不要讓同仁做太多無謂的消耗。只要前輩勇於承擔，後輩就能士氣高昂、勇往直前。

最後，總統再次恭喜今天結訓的每一位同仁，期盼大家一起加油，發揮專業、經驗和影響力，帶領國家持續前進。

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