韓國瑜選情難翻轉！ 郭台銘幕僚爆：許多郭粉流往蔡英文

2019-10-16 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜民調不停落後給尋求連任的總統蔡英文，不過韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千喊出11月就能將民調打平。對此，永齡基金會顧問、郭陣營幕僚高虹安就表示，郭粉（郭台銘支持者）除了不表態，大多數都跑向蔡英文，並強調，韓要贏的機會相當小，除非敵方犯下致命失誤，否則大選目前看來已經大勢已定。

根據《放言》 報導，過去為鴻海科技集團工業大數據辦公室主任的高虹安，相當擅長大數據分析。她在受訪時提到，中間選民具有理性討論的特徵，因此「候選人落入成為被揶揄或網路嘲諷的對象，選情會更難翻轉」。

高虹安以韓國瑜為例，認為韓國瑜若能「把事情論述清楚、市政規劃好」，其實也能被中間選民、淺藍、淺綠接受，但進而分析後卻指出，郭粉第一大宗為不表態，第二大宗卻跑向蔡英文，而跑向蔡英文的選民可能是所謂的「討厭票」，又或是蔡英文恰巧沒有韓國瑜擁有的缺點，才會選擇蔡英文，除非韓國瑜能將缺點改善，而且被選民相信，郭粉票才有機會流回來。

高虹安分析，歷屆總統大選在兩強相爭的狀況下，至少要650萬票以上才能當選。而若是「排他性很強」的候選人要贏，支持的特定族群、鐵粉則必須要夠多，但目前從數據上的觀測看來，韓粉大約在150-200萬人上下浮動，也就是還得從其它中間選民中拿到約450萬票才足以當選。

高虹安強調，從韓國瑜的強度排他性看來（例如韓國瑜在20-30歲的支持率只有十幾個百分點），「湊足650萬張選票以上是很有難度的」。目前韓國瑜陣營仍然大幅落後，她斷言「韓國瑜要贏的機會相對微小，除非敵方犯下致命失誤，再加上本身能在各個環節一鼓作氣地做有效串聯，否則2020總統大選目前來看已經『大勢底定』」

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