力挺蔡英文「捍衛民主」 莫健：繼續推展台美合作

2019-10-16 12:27

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見來訪的美國在台協會（AIT）主席莫健，強調現在是台美關係最佳的狀態。莫健提到蔡英文在10月10日的國慶演說「台灣為捍衛民主價值的最前線國家」，強調美國非常關切中華人民共和國對台灣在政治、軍事、及經濟方面的不斷施加壓力，這也是為何美國要持續台灣的國際空間並密切維持安全合作。

蔡總統接見時也透過直播讓外界同步觀看部分接見過程，這顯示台美官方互動趨於正常與公開。

莫健表示，美國與台灣在台灣關係法40週年也同時慶祝夥伴關係在這一年有長足進展，例如美國在台協會的新館以及美國出售台灣新戰機就是例子，台灣是美國非常重視的夥伴，一起面對諸如北韓等帶來的區域挑戰，而台灣在全球也可以做出貢獻。

莫健並說，美國非常重視台灣安全，這也是印太區域安全的核心部分，上週美台進行的「太平洋對話」，證明美國對台灣的支持以及對台灣友邦的支持，蔡英文在10月10日的國慶演說「台灣為捍衛民主價值的最前線國家」，強調美國非常關切中華人民共和國對台灣在政治、軍事、及經濟方面的不斷施加壓力，這也是為何美國要持續台灣的國際空間並密切維持安全合作。

莫健強調，美國反對任何一方片面改變現狀，破壞過去建立的區域穩定框架，美國認為台灣從戒嚴演變到現在民主燈塔，是最偉大的成就，這項得來不易的成就必須要維持，台灣是民主成功典範，也是一股良善力量，自然是美國合作的夥伴。他並說，讓我們繼續在台灣關係法下繼續推展合作。

蔡總統則表示，歡迎莫健再次訪問台灣，也感謝她先前訪美期間協助行程順利，今年是台灣關係法40周年，也是台美關係最佳的狀態，經貿方面台灣將籌組農業訪問團赴美，希望促成雙方貿易進一步成長。

總統並說，台灣多年來與美國共同捍衛民主價值，共促區域發展，身為國際社會負責的一員，不會因為中國打壓而放棄對民主自由的堅持，台灣作為印太地區的一員，將與美國等區域國家繼續合作。

莫健是週一與AIT政軍組長唐默迪（Matthew Tritle）訪台，這也是莫健接任AIT主席後第七度訪問，行程包括拜會蔡總統等高層就台美關係各項議題交換意見，莫健一行預定19日離台。

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