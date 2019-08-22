鑄件安定化1年變10天 金屬中心研發大提升競爭力

2019-08-22 22:32

〔記者蘇福男／高雄報導〕製造高精度機台工具機，鑄造結構件安定化需一年以上時間，金屬中心研發出一套結合溫度循環與振動處理的鑄件安定化技術，時間大幅縮短至10天內，大大提升我國精密機械產業的國際競爭力。

金屬中心表示，我國工具機產業穩定發展了一甲子，展現出傲視全球的產業實力，但面對全球製造業的變化，未來需求將走向高階精密製造，我國目前工具機在基礎材料（如穩定性）、配方與製程（如鑄造、熱處理）技術的掌握，仍需往上提升。

現今許多國家的工具機技術、規格不斷提升，尤其德、日等先進國家工具機仍然在各產業維持其龍頭角色，主要就是機台能長保精度穩定性，而製造高精度機台關鍵因素在於，鑄件要達到安定化狀態，通常需經過一年以上的自然時效時間，不僅耗時也使機台精度面臨極大挑戰。

金屬中心執行長林秋豐表示，該中心經過研究、驗證，發展出一套結合溫度循環與振動處理鑄件安定化技術，可在短時間內使鑄件達到安定化狀態，大幅縮短傳統自然時效時間，由原本一年以上時間縮短至10天內，藉由冷熱循環、振動給予鑄件合適應力，促進鑄件達到安定化狀態，以利製造精密機台，避免未來機台鑄件在承受冷熱或機械加工振動時，隨著時間發生變形影響，確保機台能長時間保持良好精度，減少維修、校正時間。

林秋豐說，研發團隊已建立國內常用灰鑄鐵FC250、FC300、FC350材料尺寸安定熱處理特性資料庫，及應力對變形影響資料庫，協助國內業者解決CNC工具機鑄件精度壽命問題，未來可望強化國內設備產業品質，提高切入國際高端市場競爭力。

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