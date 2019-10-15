苗栗成國民黨最硬鐵板 卓榮泰坦承：民進黨深耕不足

2019-10-15 20:46

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕民進黨主席卓榮泰今天走訪苗栗，為黨提名的第一選區海線、第二選區山線立委羅貴星、徐定禎催票；而徐定禎扮「烏鴉」，向卓榮泰反映苗栗綠營基層焦慮，認為民進黨地方耕耘不足，導致苗栗長期是國民黨鐵板一塊；卓榮泰也坦承，艱困選區的確缺乏深耕，故此次提名只選在地優秀人選，支持羅貴星、徐定禎持續耕耘選區。

苗栗縣是台灣西半部唯一未曾政黨輪替執政的縣市，而立委選舉改為單一選區後，也始終是國民黨人選勝出，苗栗也被外界視為藍營鐵票倉。

徐定禎今天當面向卓榮泰反映綠營基層的焦慮，包括民進黨始終未積極深耕苗栗、中央政府給予的資源也敵我不分，無法彰顯黨執政的價值。

卓榮泰坦承，之所以出現艱困選區皆在於深耕不足，他舉立委蕭美琴為例，讚許她在花蓮深耕蹲點10年之久，這才在後山打出一片天，因此這次提名也都不考慮外地人，堅持選擇在地最佳人選，如徐定禎、羅貴星等皆然，未來也會持續支持，讓兩人能在苗栗開闢綠地。

卓榮泰強調，中央執政對於地方建設絕不分黨派、藍綠一視同仁，苗栗縣財政受管控，但中央不會因是藍營執政就有異樣眼光，仍全力協助減輕地方配合款；但為照顧地方黨籍民代，未來也會擬定管道，告知同志明確建設方向，如此不僅能同時尊重地方首長，也能兼顧黨內同志，未來所有非執政縣市也擬採此模式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法