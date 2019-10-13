陪吳怡農拜票 卓榮泰再嗆韓國瑜主場在議會

2019-10-13 13:16

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨主席卓榮泰今上午與台北市第二選區（士林大同）立委何志偉，陪第三選區（中山北松山）立委參選人吳怡農掃街，展現「互相支援、互相拉抬」動員陣仗。被媒體問及國民黨總統參選人韓國瑜陣營下戰帖要與總統蔡英文辯論兩岸政策，卓酸說，韓市長您就回到議會講你的市政問題」，不要到場找戰場。

卓榮泰表示，身為一個市長，韓國瑜主場在市議會，韓市長應該回到、進去自己的主場，不要到處找人家下戰帖找戰場；國家政策、國防外交兩岸，總統蔡英文處理得非常、非常好，方向政策人民也看得很清楚，未來有一定步驟跟計畫在進行，「所以韓市長您就回到議會去講你市政問題，這是高雄市民期待，其他的不要亂開戰場，對你比較好」。

對於韓國瑜即將請假選舉，卓榮泰直言，高雄市民感受一定不大感受好，全國人民感受也不會好，「因為我們剛放完連假，他（韓）就要請長假」，看起來不大會得到市民支持，但如果韓這樣計算結果仍要做，自己會付出代價。他說，民進黨還是努力把總統連任、拚國會過半的目標，並回報市民朋友。

卓榮泰今上午北市趴趴走，幫第二選區立委何志偉掃街，並和何抵達中山區與大同區交界的錦西街傳統市場，再陪吳掃街。卓表示，希望傳統市場老闆、老闆娘都可感受吳熱情熱力；並拉著吳與何的雙手高喊凍蒜。

吳怡農坦言，中山北松山區，對民進黨長期以來是艱困選區，國民黨跟該區立委蔣萬安父子他們在這裡有20年在地資源，可是重要是，我們不怕苦知道這區一定要拿下，唯有跑好、勤跑。吳說，他代表新世代不怕苦、不怕困難得精神，現在國家面臨種種困難挑戰，需要勇猛頑強的國會議員。

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