蔡英文放水徐耀昌官司？ 卓榮泰澄清：拜會客家大老表尊重

2019-10-15 15:22

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣長徐耀昌棄土案涉圖利官司，日前二審大逆轉宣判無罪，令苗栗綠營支持者錯愕不滿，質疑蔡英文總統於二審前曾與苗栗藍營大老密會，是否與徐條件交換、干預司法；民進黨主席卓榮泰強調，總統也是客家人，拜會客家大老是對地方的尊重、也是總統職權，呼籲外界勿多加揣測

徐耀昌被控於頭份鎮長任內放水核發棄土業者、涉圖利業者，一審被判刑9年，官司纏訟19年，今年8月二審大逆轉宣判無罪；由於蔡英文曾於5月時拜訪苗栗政壇大老傅學鵬，與會的皆是在地藍營政要，包括縣長徐耀昌，令苗栗綠營基層質疑蔡英文是否與徐耀昌條件、干涉司法放水。

今早民進黨籍苗栗第二選區山線立委參選人徐定禎也代表基層聲音，向民進黨主席卓榮泰反映此事；卓先以日前香港歌手何韻詩在台遭統一促進黨人士潑紅漆事件為例，強調雖然檢察官以涉嫌組織犯罪向法院申請羈押統促黨成員，但地院、高院皆裁示交保，證明民進黨從未也無法介入司法。

卓榮泰指出，蔡英文總統是「客家妹」，因此常會拜訪客家籍大老，不僅是表達對地方的尊重，也是總統重要職權，而站在國家立場上決不會討價還價，希望基層不要誤會或妄加揣測，必須團結打贏選戰。

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