徐耀昌頭份廢土涉賄案》4被告死亡 高院判公訴不受理

2019-10-01 12:49

〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍苗栗縣長徐耀昌，19年前被控在頭份鎮長任內，涉違法核發棄土證明給外縣市業者，圖利業者1200萬元，台北地院一審將他依圖利罪判刑9年，二審高等法院上月23日逆轉改判徐無罪，多位被告依速審法減刑；全案起訴的28名被告當中，包括時任後龍鎮長黃丙煌等4人，在二審審理期間先後死亡，其中3人於今年死亡，高院今判此4人公訴不受理。

全案一、二審費時19年，光是一審就耗時13年，死亡的4人分別為時任後龍鎮長黃丙煌（一審無罪）、後龍鎮公所秘書魏木祥（一審無罪）、後龍鎮公所建設科技士許安泉（一審判刑14年）、苗栗縣建管跑件業者吳其珍（一審判刑4年）。

魏木祥於2017年1月23日死亡，許安泉、黃丙煌、吳其珍3人，則是相繼於今年1月、5月、6月死亡，高院今依法判4人公訴不受理。

徐耀昌被控於21年前、1998年在頭份鎮長任內，與秘書陳順興等人共謀，同意業者申請將棄土倒入頭份垃圾場，並濫開不實棄土證明，涉圖利業者1291萬多元，檢方2000年9月依「對主管事務圖利、偽造文書等罪」，起訴徐耀昌與頭份、後龍、苗栗縣政府農業局等公務員與業者共28人。

北院一審判徐耀昌9年徒刑、陳順興8年，多位公務員各判刑5年至14年；高院二審上月判決認為，不能因不肖業者憑藉鎮公所函文與自行製作的假文書，拿來當棄土證明文件對外販賣牟利，就認為頭份鎮公所公務員圖利、配合，改判徐耀昌無罪，多人依速審法減刑。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法