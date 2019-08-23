圖利罪大逆轉無罪 徐耀昌：一審烏龍判決

2019-08-23 11:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌被控於擔任頭份鎮長時放水核發棄土證明，一審被依圖利罪判處9年徒刑。二審台灣高等法院今天改判無罪，可上訴。徐耀昌於上午11點在縣府受訪，對於判決結果，徐耀昌表示「百感交集！」未來會好好為苗栗縣打拚，但也批一審是「烏龍判決」。

徐耀昌說，這個案子從1998年，前後22年；這20幾年，真的很煎熬，如今心中的大石頭終於放下來。未來只有好好為苗栗盡心盡力來打拚，以回報大家對他的關心，用最感恩的心，來謝謝大家。

徐耀昌指出，他沒進過一粒砂、沒拿人一毛錢，更沒有去跟人喝過花酒、吃過一頓飯，然後就莫名其妙地被檢察官起訴，加上一審的烏龍判決，讓他一度對台灣的司法心灰意冷。

徐耀昌說，22年來，這個案子對他的生活壓力很大，今天能夠還他清白，首先感謝高院的審判長、法官能明察秋毫，能很認真的審理，認真聽當事人陳述，未來要認真做每件事。

徐耀昌於1998年擔任苗栗縣頭份鎮長任內，被控與秘書陳順興等人共謀，同意業者申請將棄土倒入頭份垃圾場，並濫開不實棄土證明，共圖利業者1291萬多元；台北地院歷經12年審理，於2013年依貪污治罪條例的圖利罪判徐耀昌9年徒刑、褫奪公權6年 。他上訴進入二審，台灣高等法院今天宣判，結果大逆轉，改判徐耀昌無罪。

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