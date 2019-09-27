罵議員「小王八蛋」拒道歉 徐耀昌：不然叫他去告我

2019-09-27 09:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌，昨天因不滿縣議員曾玟學的臉書發文，爆粗口批曾是「小王八蛋！」引發身為律師的縣議員陳品安，認為徐耀昌已經涉嫌公然侮辱，呼籲徐收回，並向曾公開道歉。徐耀昌今早受訪表示，「為什麼要道歉？不然你叫他去告我呀！」

高雄市議會昨天進行議會史上首次議員「抽籤」決定質詢權，引發爭議。曾玟學昨也在臉書貼文指，苗栗縣議會，縣長施政報告與質詢，表面上都是跟其他議程一起共安排一天，但實際上都僅會進行約2小時便結束，主席都會盡可能「控制時間」，讓會議在中午前結束。

「為何會議要控制在中午前結束？」曾玟學指，因為依照過往每次慣例，縣政報告的這一天，也就是開議的第一天，縣長會請局處首長與議會全體議員進行午宴。

對此，縣長徐耀昌昨天被「蘋果日報」問及苗縣議會比高雄還早散會問題時，爆粗口批曾是「小王八蛋！」、「他他媽的這樣做媒體被操弄，什麼跟什麼！」

曾玟學隨後在臉書發文回應，「我不曉得徐縣長為何反應如此大，這不是我在外頭跑行程遇到，那個待人溫和，客氣有禮的徐縣長。」但「依然謝謝徐縣長的指教，我所描述的皆是事實，可受公評。」

但陳品安認為徐耀昌的言語不當，在臉書發文「無論您再怎麼樣不滿曾玟學議員的公開言論，您都應該就事論事，不應該用「小王八蛋」這四個字罵曾玟學議員！！！罵人就是不對，您罵這四個字已經涉嫌公然侮辱，品安在此鄭重地呼籲您收回這四個字，並向曾玟學議員公開道歉！！！」

徐耀昌今早受訪時，認為曾玟學一天到晚想要博版面，作為民意代表，要尊重議會，不是你要求我縣長怎麼樣？我就要配合的；若喜歡問政，就好好在議會問政，議會是多數決，非你說了就算」；徐並提醒曾「年紀輕輕要懂得禮貌，連議長都在批評，不應該有此作為」。

對於陳品安要求公開向曾玟學道歉，徐耀昌說，「為什麼要道歉？我私底下與朋友聊天；我不認同他，要不然你叫他去告我」，大家互相尊重而已。

苗栗縣議會秘書長林來居說，議會運作採多數決，不是單一議員說了算，也曾開到下午1點多，中間沒有休息吃飯；有時候議員反映，主席便要裁示，也會採取多數決，要過半數，議會任何運作，都尊重多數議員的意見。

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