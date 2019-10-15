放韓假》民進黨：韓請假不如請辭 請益不如請罪

2019-10-15 15:05

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜今正式表態請假投入2020總統大選一事召開記者會，民進黨今呼籲，韓國瑜請假不如請辭，請益不如請罪。

民進黨發言人李明俐表示，高雄市長韓國瑜上任不到365天，高雄市長的位置都還沒坐熱，就迫不及待投入總統選舉。其擔任高雄市長期間，請假、遲到、早退、說謊紀錄輝煌，甚至技術性剝奪代表民意的議員質詢權。韓市長選前對於高雄市的雄心壯志，已經證明是一場空，而既然無心市政，就不須要再演戲，我們呼籲韓國瑜市長：「請假不如請辭！」

李明俐表示，韓國瑜競選市長時的政治獻金紀錄，收入總數為1億2914萬元，而選舉補助款也有2600萬。高雄人民尚未發大財，韓國瑜市長倒是發了大財。韓市長是否把選票當鈔票，認為選舉的CP值非常高，人民很好騙？韓國瑜市長受人民託付入主高雄市政府，但是各家民調顯示，市政滿意度為最後一名，如今罷免連署也已超過30萬，明顯有負人民期待，把民主選舉當成兒戲，我們呼籲韓國瑜市長：「請益不如先請罪！」

李明俐強調，選舉剩下88天，韓市長對高雄開出許多空頭支票，尚不能對高雄市民負責，遑論想進一步取信於全台選民。我們呼籲選民在明年1月的選舉以選票告訴韓國瑜及國民黨，台灣民主政治不是過水政治，必須往更負責任的方向前進，才能奠定穩定國政發展。在明年的選舉，民進黨呼籲社會支持「護國會、保台灣」三部曲，總統票投蔡英文總統，政黨票投民進黨，立委票投民進黨支持的候選人。

此外，對國民黨高雄市議會黨團呼籲蔡英文請假，李明俐說，韓市長從當選到現在不到365天，可以很明顯看到他請假、遲到的記錄很多。蔡總統每天忙於國政，把兩個人行程拿來做比較就知道。每個公務員都該盡忠職守，最重要是分內工作是否做到、達到選民期待，選民可以檢視。韓市長上任不到365天，如果要做實事的人，這段時間也足夠發揮，但遺憾韓市長沒對市政有較多付出。

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