放韓假》回應辯論 蔡英文：韓國瑜應該要先花些時間準備

2019-10-15 13:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市立委參選人鄭宏輝今舉辦「毛小孩健康教室」記者會，總統蔡英文到場力挺，針對外界問到韓國瑜開始請假拚大選一事，蔡英文以新竹市長林智堅的政績為比對說，一個城市要改變，首長有無全心全意在市政上很重要，建議韓不要忘記市長的責任！

蔡英文說，每一位民選的首長都背負選票與選民的期待，與過去幾年相較，新竹市改變很多，居民的幸福感也有效提升，原因就是市長林智堅日以繼夜努力投入在市政上，才帶動改變。提醒韓國瑜，去年才拿到這麼多票，這時候更要注意自己揹負著選民期待，別忘記身為市長的責任。

外界問到韓國瑜邀她辯論，且張善政說「到時候再辯論就太遲了，希望時間、地點給蔡挑選。」對此蔡英文說，過去總統大選從來沒人覺得辯論時間太遲，重點在選舉人準備好了沒？選民有沒有準備好要聆聽政見？她覺得，韓國瑜應該要先花些時間準備，等11月兩人都登記成為總統候選人，當然到時候會照規定辯論。

有人問到國民黨立委陳學聖在立法院及文化委員會上詢問在場48名國立大學校長「是否相信蔡英文的博士論文為真？」更現場「點人頭」，僅有六名校長舉手同意，其他人則未表態，陳的行為是否恰當？

蔡英文說她很訝異陳學聖要求國立大學校長做政治表態，這是在一個錯誤場合問了錯誤問題，不值得效法，也極端不恰當。

另有媒體針對蔡總統先前和民進黨台北市立委參選人許淑華到貓醫院開直播，聊動保議題，卻遭有心人士截圖，蔡英文說，在去年選舉很多網路上不好的操作又重新出現，假訊息越來越嚴重，呼籲全國人民要能辨識。這一段時間以來她發現，在去年選舉很多網路上不好的操作又重新出現，包括假訊息的問題愈來愈嚴重，各式各樣的假訊息都有，上周跟許淑華一起座談關於動保的問題，結果被衍生成為帶著她貓的去看醫生，還動員很多的人。

蔡英文說，她覺得像這一樣的傳言，其實可以大可不必，希望在最後3個月選舉期間，在這麼多被操縱過，而且被大量複製的假訊息、假消息，呼籲全國人民在這個最後關頭，台灣民主素質跟台灣民主的健康，就在於能不能辨識這些假訊息，能不能抵擋這些假訊息。

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