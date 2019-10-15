陳建仁：已代表總統邀請教宗來台牧靈之旅

2019-10-15 07:42

〔記者姚介修／桃園機場報導〕副總統陳建仁伉儷結束「聖德專案」訪問行程於清晨5點40分搭乘華航班機自意大利羅馬返台，副總統表示，已代表總統蔡英文邀請教宗來台牧靈之旅的請求，同時也祈禱兩岸走向和平對話的道路，全世界享有宗教自由、民主法治、人權尊嚴。

陳副總統表示，此行相當順利圓滿成功。訪問團此行參加英國紐曼（John Henry Newman）樞機主教等5位天主教先人封聖典禮，也覲見教宗方濟各，視察駐教廷大使館。

副總統在桃園國際機場表示，很幸運的能夠以特使團長的身分，向教宗方濟各轉達蔡總統、我國人民、政府，天主教教友的誠摯問候和祝賀，同時也請教宗降福台灣人民。

副總統也表示，這次封聖大典期間與教廷多位高階神職人員，針對台梵兩國關係共同推動人道救援、防制人口販賣、文化交流、宗教對話以及促進環境永續的合作交換意見，他們都非常肯定台灣在各方面的貢獻努力，讚譽台灣民主法治、宗教自由、保障人權和環境保護。

副總統此行除向教宗表達蔡總統邀請來台牧靈之旅的請求，也參加為全球環境保護、人類永續發展祈禱的彌撒，也衷心祈求天主保佑全球環境永續以及人類的永續發展，降福兩岸人民，能夠和平發展，引導華人世界的教友享有完全自由信仰的生活；也希望兩岸走向和平對話的道路，全世界每一個角落的人民能夠享有完全的宗教自由、民主法治、人權尊嚴。

副總統還說，他也祈求將智慧和慈悲在台灣人人民的心中，為台灣帶來更好的未來與繁榮昌盛；中華民國台灣也將持續與教廷、世界各國合作，維護人類的自由民主、法治、人權、與和平，也希望未來全世界都能夠更自由、更民主、更法治、更繁榮。

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