陳建仁抵梵 將邀教宗訪台

2019-10-12

〔記者李欣芳／綜合報導〕副總統陳建仁伉儷啟動「聖德專案」出訪教廷，兩人昨率團抵達羅馬達文西機場，我駐教廷大使李世明、駐義代表李新穎到場接機，陳建仁隨後視察我國位於羅馬的兩個外館，為第一線外交人員打氣。陳建仁此行將邀請教宗方濟各訪台，被視為具有鞏固台梵邦交的意義。

13日出席封聖典禮 晉見教宗

陳建仁前晚在桃園機場發表談話表示，此行參加由教宗方濟各主持的封聖典禮，將代表蔡英文總統、台灣人民及天主教教友，向教宗方濟各致上最崇高的敬意，也將代表所有教友，誠摯邀請教宗來台訪問。

據悉，陳建仁預定十三日出席英國紐曼樞機主教等五位天主教先人封聖典禮，也將晉見教宗。

陳建仁昨視察駐教廷大使館時表示，近年台灣與教廷在人道援助、防制人口販運、文化交流、人員互訪等方面均有顯著發展，值得肯定。大使館除了積極深化台梵關係，也發揮很多創意，包括舉辦「世界的光—台灣當代藝術展」，將大使館改造為美輪美奐的藝術廳，他期許大使館同仁再接再厲，持續強化與教廷的各項關係。

陳建仁強調，教廷與中國於去年九月廿二日簽署梵中主教任命臨時性協議，深信將有助中國天主教會與普世教會共融合一。中國今年八月底為兩位主教舉行祝聖典禮，儀式中提到「此人選已經教宗同意」，彰顯中國主教是「由羅馬任命、由教宗任命」，代表中國天主教會已確認教宗為中國天主教的領袖，也祈禱這是中國邁向宗教自由的第一步，並希望全世界都能享有宗教自由。

稍早，陳建仁伉儷也赴我駐義代表處視察，他表示，義大利政府今年六月起開放台灣旅客使用羅馬等六個主要機場「自動查驗通關系統」，讓我國旅客可快速進出義國海關，長榮航空也將於明年二月開啟台北至米蘭每週四班直航班機等，這些成果對台義雙邊各項友好關係深具助益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法