挺台參與INTERPOL 友邦警界串聯發聲

2019-10-12

「更安全的世界，台灣幫得上忙」

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際刑警組織（INTERPOL）年會下週登場，台灣今年仍無法參與。馬紹爾、諾魯、吐瓦魯、帛琉、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯與瓜地馬拉等多個友邦，首次由警界串聯共同發聲，支持台灣參與INTERPOL，齊聲表示︰「為了一個更安全的世界，台灣幫得上忙！」

INTERPOL將於十五日至十八日在智利召開大會，台灣不僅不具會員身分，提出以觀察員身分參與等訴求，也遭到回絕、無法參與。

外交部昨發布一則影片，馬紹爾群島警政署長喬治藍維、諾魯警政署長柯瑞卡勒伯、吐瓦魯警政署長路卡法勒福、帛琉法務部公共安全局長阿羅歇亞隆斯，聖露西亞民政、法務暨國家安全事務部長赫曼吉爾弗朗西斯，聖克里斯多福及尼維斯皇家警政署長希洛伊布蘭迪、貝里斯警政署長卻斯特威廉斯、瓜地馬拉警政署長卡洛斯多翁等友邦警界高層，首次一同現身力挺台灣參與INTERPOL。

友邦警界代表們表示，台灣有能力、也樂意為國際社會做出貢獻，「台灣藉由參與國際刑警組織，能為我們提供協助，我們支持台灣參與國際刑警組織，為了一個更安全的世界，台灣幫得上忙！」

未能參與INTERPOL，使我國無法在包括「I-24/7全球警察通訊系統」與「遭竊及遺失旅行文件資料庫」在內等十七個重要的資料庫，取得最即時資訊。警政署刑事局長黃明昭表示，台灣不具國際刑警組織會員身分，無法迅速與國際社會分享關於犯罪和可疑活動的資訊，將造成全球防治犯罪的一大缺口，增加世界安全風險。

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