駐美代表處慶祝國慶 高碩泰：盼美台簽署貿易協定

2019-10-12

〔記者呂伊萱／綜合報導〕駐美代表處於美東時間十日舉辦國慶酒會，美國眾議院議長裴洛西特別代表美國國會，向「中華民國（台灣）」總統蔡英文致賀國慶，並表示美台關係在友誼、相互尊重與合作的基石上，堅定不移，期望繼續深化雙邊合作。

裴洛西賀電：美台關係堅定不移

駐美代表處於雙橡園舉辦的國慶酒會，場面盛大，包括友邦駐美大使及各國駐美官員、主流社會、僑界領袖等，近一千五百人與會。酒會上並宣讀裴洛西九日代表美國國會，向「中華民國（台灣）總統蔡英文」致賀的賀文。

裴洛西過去就曾致函祝賀我國國慶，近年寫給我國的賀函則是使用中華民國（台灣）。蔡總統今年國慶演講也強調，「中華民國台灣」是社會最大共識。

裴洛西於文中表示，她很榮幸代表美國國會，在中華民國（台灣）第一○八個國慶日，向蔡總統和台灣人民致以熱烈問候。裴洛西說，美台在友誼、相互尊重與合作的基石上，有著數十年「不可動搖的紐帶」，關係堅定不移。

在紀念「台灣關係法」立法四十週年、眾議院剛通過「台灣保證法」之際，裴洛西重申「美國跨黨派對台灣人民基本權利的支持，以及共享的民主價值觀」，並期待美台持續合作，加深雙邊友好聯繫，推動台灣子孫後代更加和平與繁榮的未來。

美國在台協會主席莫健致詞時提到，中國高度施壓台灣的政治、經濟與軍事，令人高度擔憂。美方反對片面改變現狀，堅持兩岸在雙邊人民可接受的情況下，和平對話、解決分歧。中國應重新恢復對話，台海兩岸應當以耐心、彈性與創造性，找出能相互往來的方式。

駐美代表高碩泰則強調，美台雙方若能簽署雙邊貿易協定，將能看到更多經貿成果。他希望在當前時空環境下，雙方能更積極探究簽署雙邊貿易協定的可行性及可能性。

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