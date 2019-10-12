洛雷托聖母之家朝聖 陳建仁祈求聖母及天父降福台灣

2019-10-12 22:49

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統出訪教廷，於當地時間12日（週六）上午（台北時間12日下午）參訪洛雷托（Loreto）教區，拜會總主教兼宗座代表達爾欽；陳建仁除了參觀教區博物館及聖家大殿，也進入聖母之家，參加為台灣祈福的彌撒，並與總主教唸三鐘經。

副總統伉儷是在達爾欽總主教、外交部次長謝武樵及駐教廷大使李世明等人陪同下，參觀教區博物館及聖家大殿；彌撒結束後，陳建仁也與總主教共進午餐，並歡迎總主教再度來台灣訪問。

陳建仁表示，非常榮幸前來參訪著名的洛雷托教區聖母朝聖地。洛雷托教區獲教宗方濟各核定今年12月8日至明年12月10日為禧年，並將由教廷國務院院長帕洛林樞機主教主持開聖門儀式，他恭喜達爾欽總主教及洛雷托教區迎接教會盛事，相信會有很多人前來共襄盛舉，也鼓勵台灣教友們有機會可以前來這個教區朝聖。

對於苗栗洛雷托聖母之家是亞洲唯一獲得洛雷托教區授權，百分之百比例複製興建，副總統表示感謝。他與家人、教友們曾多次前往苗栗洛雷托聖母之家，得到滿滿的祝福。事實上，聖母之家不僅強調家庭的重要性，也強調要照顧年輕人、幼童，全家人在天主的光照之下，彼此相愛互助。這對教友是很好的來自天主的啟示。

陳建仁在當地時間12日下午也參訪馬切拉塔（Macerata）教區，拜會教區馬可尼主教。副總統伉儷先在馬可尼主教等人陪同下，至仁慈聖母殿祈禱，也參觀利瑪竇研究中心。

陳建仁表示，這個教區也是與華人文化相關的耶穌會士利瑪竇（Matteo Ricci）的出生教區。事實上，我們對利瑪竇的學問相當尊重，他不僅將哲學、科學的思想帶入中華文化，更製作了中華文化史上第一個世界地圖，讓我們有新文明的開展，深具貢獻。

副總統說，幾何學的「點、線、面」3個名稱就是利瑪竇所發明，我們現在仍在學習他在400年前的著作，顯見他對後人的影響無遠弗屆、無所不在。此外，台灣的國家圖書館設有「利瑪竇與太平洋研究室」，也期待未來與馬切拉塔教區有更多的交流。

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