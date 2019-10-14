台生在香港7千多人 立委籲教部建立反送中事件處理機制

2019-10-14 11:05

〔記者吳柏軒／台北報導〕香港「反送中」事件至今仍持續延燒，立法院立委今質詢教育部等，點出台灣在港學生有7千多人，已有家長擔憂孩子恐受波及，問台灣政府如何幫助？教育部回應，有專員在港維持聯繫，並將與陸委會合作，提供法律等必要協助。

立法委員黃國書今在立法院質詢教育部潘文忠、台灣大學校長管中閔，提到香港反送中事件，透過提問點出，有7千多名台灣學生赴港就讀，台大也有20多名交換生在港，已接獲家長擔憂，台生若參加香港校園反送中活動，假使受到拘捕、威脅、攻擊等，教育部可做什麼？有無因應作為？

潘文忠表示，香港有駐外單位，教育部亦有派駐專員，因應香港情勢，已請同仁隨時與當地台生、學生會幹部等保持聯繫，一旦發生學生被捕或受傷，教育部及陸委會都會啟動相關機制，提供法律等必要協助。

管中閔則表示，已提醒師生若要赴港從事相關交流，都要注意相關人身安全。

黃國書另指出，銘傳大學傳以中國學生眾多，擔心話題敏感，而拒絕校內設連儂牆（可張貼支持香港反送中海報的實體布告欄），要求教育部對校園言論自由表態。

潘文忠說，過去已明確向各大學表達，校園須保障言論自由，設置連儂牆或其他方式等，都可因地制宜，重點是須讓學生有適切表達意見主張；但黃國書質疑，銘傳無實體連儂牆，讓學生必須當「連儂人」，設置電子連儂牆也恐進行內容審查，潘文忠當場說：「言論自由就沒有審查問題，如果（學校）有（審查），將會進一步了解。」

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