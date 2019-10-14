中共高層權鬥惡化凶險 傳習近平將女兒悄悄送到美國

2019-10-14 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰、香港反送中抗爭延燒，已令中國國家主席習近平內外交迫，據傳，中南海權鬥更快速激化，有知情人士聲稱，數年前回國的習近平女兒習明澤，再度被悄悄送回美國，以保平安。

根據《大紀元》 報導，旅美中國作家、資深政治評論家陳破空在直播中爆料，國內的知情人士透露，習明澤已經悄悄回美國，時間在去年底或今年初。經多方查證，她又回到之前就讀的哈佛大學。

陳破空分析，這件事大有文章，2012年習近平上台前，習明澤已經在哈佛大學念書，2014年畢業返回中國，同步被召回國的還有中共高層在海外留學的子女們；但是，知情人士透露，習明澤回國後，因為黨內複雜的政治鬥爭，習明澤身邊的維安機制嚴格，出入非常不自由，也讓習慣國外自由生活的習明澤相當不滿、時常哭鬧，最後習近平只好妥協將女兒再次送出國。

據傳，將習明澤送到美國，讓習近平夫人彭麗媛相當不開心，甚至兩人鬧不和，但這只是表面理由，陳破空指出，將習明澤送到美國，其實是不得不的措施，更有人質外交向美國示好的意涵，尤其，中南海權鬥加深，送習明澤出國保平安也是考量之一。

陳破空分析，今年中南海的鬥爭非常不尋常，反習勢力已集結了團派、江派、太子黨、紅二代等，全面對抗習家軍勢力；這種情況下，深感不安的習近平，為了避免在鬥爭落敗後家人受牽連，便順女兒的意思讓她回美。

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