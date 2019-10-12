再提能源政策 韓國瑜：台灣比缺電更嚴重的是缺德

2019-10-12 22:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今晚透過臉書直言，台灣比缺電更嚴重的是缺德，感慨地方首長為搖擺的能源政策收爛攤，他說，現代進步的國家一定要做核電政策評估，台灣能源基載比例總體檢要公諸全民，面對民意，解決能源問題。

韓國瑜指出，蔡英文說台灣不缺電是不爭的事實，那為何政府還計劃要加開火力發電機組？而人民不斷抗議，似乎也完全被政府漠視，甚至連通過公投的以核養綠都被違法打壓；2019年，美國商會白皮書對台能源政策提出了警告，但還是沒辦法阻止獨裁且不聽民意的執政黨。

他說，自己看見高雄多年空污問題，肺癌已成為國民嚴重疾病，上任高雄市長後積極整治空污，在年初通過興達電廠換發執照的減煤條件，從源頭大幅降低污染源，高雄市政府為了即將到來的空污季正緊鑼密鼓與台電協調。

韓國瑜也從國政角度論述，強調能源政策是最基本的民生問題，不是選舉工具，台灣在不確定的政策下，已經浪費太多時間和公帑；民進黨執政4年來，請問藏的電找到了嗎？誰能保證現在不缺電？未來在工商業發展之下能持續穩定供電嗎？

韓國瑜主張，現代進步的國家一定要做核電的政策評估，台灣能源基載比例的總體檢要公諸全民，像815的全台大停電，就是過度集中發電及火力基載的警鐘，政府要以務實態度面對民生問題，至少要求中央政府全面加速火力機組汰舊換新，以新車換舊車，面對民意，解決能源政策搖擺問題。

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