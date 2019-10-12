韓國瑜轟「芒果蔡」 卓榮泰：他的落選感在作祟

2019-10-12 10:44

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨主席卓榮泰、新北市議員張錦豪今天陪同民進黨新北市第十二選區立委提名人賴品妤，到汐止中正市場徒步掃街拜票，媒體詢問卓榮泰對韓國瑜批蔡英文總統為「芒果蔡」的看法，卓榮泰說，完全是韓國瑜的落選感在作祟，韓國瑜深怕自己落選，創造很多議題，從高雄又老又窮到現在的落選感，「我想不要再多說他了，以免他被換掉。」

另外，韓國瑜陣營評估11月中選情就能與蔡英文黃金交叉，對此，卓榮泰說，民進黨會繼續穩住優勢，從總統、立委、政黨票一起往上拉，就不會有任何交叉，「我們要的是在保衛台灣上的交叉，要取得優勢。」

媒體詢問，會不會擔心蔡英文總統領先的民調，無法轉移給區域立委？卓榮泰說，他們正在努力，像賴品妤這些優秀的參選人，會在地方順勢帶起對總統的支持，總統、立委選舉與政黨票的爭取是一體的。

媒體還問，民進黨內有不要攻擊台灣民眾黨主席柯文哲的聲音？對此，卓榮泰表示，他們不會惡意去攻擊其他候選人或政黨，但會做最有力的防守，面對不當的指責，「我們都必須強而有力的辯護。」

卓榮泰還說，選舉到了，各方的攻擊都會有，很多工作都是平常再做的，像今天來輔選賴品妤，沒動用任何資源，純靠地方黨部的力量，府院各方面平常做很多政策上的推展或協助工作，不要與選舉畫為等號。

媒體還問卓榮泰對香港情勢的看法，卓榮泰說，他很擔憂香港的狀況，反送中發展到現在，從人權的迫害到血腥的鎮壓，這麼多起神秘的「被自殺」，香港人民不應該得到這樣的待遇，他們應該得到國際更多的聲援，而且這種統治的手法好像回到80年前的希特勒時代，對民主潮流是最大的諷刺，同樣是自由民主的陣營，會極力來關心，也呼籲全球同陣營的伙伴一起來關切香港問題、制止這樣反民主的行為。

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