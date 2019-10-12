卓榮泰陪賴品妤汐止市場掃街 民眾比觸角讚「金水」

2019-10-12 10:29

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨主席卓榮泰、新北市議員張錦豪今天陪同民進黨新北市第12選區立委提名人賴品妤，到汐止中正市場徒步掃街拜票，很多攤販、採買民眾看到賴品妤的高挑身材、標致臉蛋，無不大讚「金水（台語，漂亮的意思）」，還有人在頭上比觸角模仿賴品妤「頭插麥克風」的經典畫面，令人會心一笑。

賴品妤說，她過去是國會幕僚，沒有跑過選舉，這是第一次參與，沒想到也是自己的選舉，宣布參選以來走訪地方到現在，覺得鄉親的反應及回饋比她想像的還要好，很多鄉親沒看網路、電視，一開始不知道她是誰，後來發現打招呼、聊過理念後，都蠻願意給年輕人支持，她去很多活動場合，也遇到很多長輩會對她比觸角，已經成為一起拍照打卡的共同語言。

卓榮泰也說，汐止傳統上是國民黨的選區，民進黨列為防守區，這段期間賴品妤走上街頭一一與鄉親拜票，得到注目的眼光、網路聲量、參選論述都很清楚，他認為賴品妤已經走在邁向成功的道路，要繼續加油。

有「汐止金城武」稱號的張錦豪，近來在地方跑行程都找賴品妤一起出席，增加賴品妤的曝光度，包括金山YouBike駐點、台鐵五堵貨場舊隧道自行車道試騎等，張錦豪說，希望鄉親支持蔡英文總統、民進黨立委，政黨票也投給民進黨，大家一起努力讓台灣更好。

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