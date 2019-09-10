弦外之音？ 蔡英文：現任市長們都應以市政優先

2019-09-10 17:56

〔記者李容萍／桃園報導〕蔡英文總統10日下午由桃園市長鄭文燦等人陪同，出席原住民族文化健康站計畫負責人研習營，媒體聯訪提問針對台北市長柯文哲對扁案看法。蔡英文表示，近來「柯市長的指教蠻多的」，與其事事評論，「倒不如專心地把他的市政做好」，接著轉頭請身旁的「六都評比第一名市長」鄭文燦發表如何專注市政。

媒體問蔡英文，前總統陳水扁一直「踩紅線」，國民黨批評綠營輕放，柯市長也說這事早在2012年就該處理了。蔡英文回應，她還是持續關心陳前總統的健康狀況，其他事情由司法機關來決定。她認為，近來「柯市長的指教蠻多的」，與其事事評論，倒不如專心地把他的市政做好。

蔡英文緊接望著站在她身旁的鄭文燦，要鄭文燦代答及發表市政工作心得。鄭文燦表示，當市長要專注，要一步一腳印，市政是累積的；要熟悉市政，坦白講是需要時間的，如果說要競選總統或其他工作，勢必是要分心的，這是一個無可迴避的問題。

對於天下雜誌民調所做縣市滿意度，柯文哲倒數第三、韓國瑜吊車尾，怎麼看韓國瑜市政無法說服民眾、卻要參選總統？蔡英文也回應，她的講法還是一樣，民選的首長都背負民意很大的壓力，「人民投票給我們就表示人民對我們是有期待的，把我們的工作做好，同樣的道理，現任的市長們，包括鄭文燦，都應該以市政來優先」。

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