預測蔡英文當選後的台灣 柯文哲：就是過苦日子

2019-09-09 23:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天晚間TVBS政論節目《少康戰情室》專訪，談到藍綠兩黨總統人選，他直言，蔡英文當選後的情況比較好預測，台灣也不至於「亡國」，但就是「過苦日子」。他提到，之前也在媒體上講過，2020這場選舉到現在，大家都不提政策，都是在選舉攻防，「老實講這很糟糕，好歹講一下如果當選，台灣會怎樣」，描繪一下那個「picture」（願景）。

談到曾說蔡英文當選將清算他，柯文哲直言，他認為最大問題是價值觀的衝突，還嘲諷說「被騙一次是對方不對、被騙兩次是自己不對，被騙三次就變上帝不對了」。

柯文哲說，他當台北市長就是很認真地把工作做好，接著透露他和蔡英文是從基隆輕軌開始翻臉，東區門戶計畫設在南港，結果跟基隆輕軌的終點站南港展覽館還差了1公里多，「問了賀陳旦（時任交通部長）、也問了張景森（行政院政務委員），我說你們兩個都不認帳，那到底是誰？奇怪！」

他忍不住開始抱怨，像是「雙子星」也讓他不高興，他的態度是只要講得出道理都會接受，他沒拿錢，也不會讓團隊拿錢，沒有一定要給誰做，「你就明講嘛，你到底想幹什麼，何必浪費我五個月時間？」他說，還有從管中閔案到吳音寧案，沒有一樣是可以說服他的。

柯文哲重砲批評，「這就是意識形態太重」，且「把手段當作目的用」，聲稱沒有贏得選舉，就無法實現理想，後來就變成一個很大的帽子，可以去合理化所有她的行為，把這當作一個藉口。

柯文哲還說，他在2017年世大運後就領教過一次，整年所有的頻道每天這樣打，也不至於打死啦，「就是讓我活得很不愉快」，反正「她有國家機器」。

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