馬英九遭韓粉噓下台 柯文哲：目瞪口呆

2019-09-09 11:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨（8日）到新北市三重區舉行首場造勢，黨主席吳敦義、前總統馬英九等人到場力挺，企圖營造團結氣氛，不過，不僅朱立倫、侯友宜沒到，台北市議員徐巧芯昨深夜也在臉書透露，馬英九在台上助講時，遭打斷噓下台。

對此，台北市長柯文哲今受訪坦言自己看到那幕當下「目瞪口呆」，他還數度結巴說「這個、這個、這個、這個就有一點」似乎昨晚的餘悸猶存。

柯表示，當然可以講說是不是場控不好，不管是schedule或是rundown、流程表，比較善意的解釋是流程表設計不好，準時有問題，「如果是發生在我們這邊，我一定會要求大家寫檢討報告。」他還說，那是因為馬英九脾氣比較好。

聽到韓國瑜昨還說反送中是香港流血、蔡英文補血？柯則說，也不必講到那麼那個啦，像他就會講說面對兩岸問題、香港問題，大家儘量保持前後一致，因為老實講喔，兩岸議題有時候蠻危險的。

柯文哲接著引用孫子兵法「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也」，解釋自己的態度就是面對兩岸、香港問題，都會選擇照稿念，「因為像我們這個有時候亂講話的，可以亂講的話地方亂講話，這種牽涉到國家的喔，原則上還是一致，這樣就好了。」

至於韓國瑜表示他的台灣價值是自由民主，柯文哲回應，這本來就是台灣價值的核心，但有時候還要完整說明有沒有其他的。

當被問及韓國瑜昨天竟教支持者面對黑函產業鍊，可以學康熙皇帝回一句「他奶奶的」，柯不以為然表示，「呵呵呵呵，台上台下，原則上還是儘量區分一下啦！」

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