總統獨立參選人連署917日截止 柯文哲：台灣史上最關鍵8天

2019-09-09 11:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕外傳鴻海集團創辦人郭台銘將在中秋節後登記參選總統，台北市長柯文哲連日受訪對此皆推稱還沒收到「月餅」。面對總統獨立參選人連署9月17日截止，柯今天更以「台灣歷史上最關鍵的8天」來形容。

柯文哲今早出席東明社會住宅招租記者會前受訪，對於傳出郭台銘秋節後宣布，會事先跟柯打聲招呼好因應，柯再度說自己還沒收到「月餅」，「總統獨立參選人連署9月17日截止」。

至於郭台銘宣布當下柯是否會現身？柯沒有正面回應，而是說「只剩下8天，這是台灣歷史上最關鍵的8天」。

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