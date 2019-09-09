矯正署想抓他回籠？阿扁怒：別逼我選總統...

2019-09-09 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁昨（8）日出席「908台灣國」募款餐會時上台致詞，遭質疑踩紅線。對此，他今日對「矯正署想抓他回籠」一聞在臉書發文表示，「來抓啊！不要逼我選總統！？」

陳水扁指出，他為了感念「908台灣國」總會長周崇德、執行長張志梅，和全體台灣國的先進同志，13年來不離不棄，守護在監所外陪同度過最辛苦的人生歲月，特別將5年來的首次上台感恩演講獻給「908台灣國」。

陳水扁直呼，他是人，不是「目賊」（台語，指無情無義），要有情有義，不能沒血沒目屎！並提及，前總統馬英九關他、讓他保外就醫都是政治決定。

陳水扁強調，2015年1月5日要他簽署「二不」切結書也是政治決定，蔡英文政府「馬規蔡隨」，再加上「二不」-「不得上台、不得演講」更是政治決定，全部都是針對他1個人的「違法、違憲」政治決定。

陳水扁說，縱使是受刑人也有憲法保障的言論自由、及參加政黨的結社自由，他可以上臉書談政治，為什麼參加「908台灣國」，反而不能上台談政治？

最後陳水扁提到，台北市長柯文哲2014年首次參選前對調查局的找碴追殺說「不要逼我選市長」；如今對矯正署想抓他回籠，難道也要逼他嗆說，「來抓啊！不要逼我選總統！？」

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