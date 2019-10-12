真的要「放韓假」？知情人士曝：將全台跑透透 更要青年海選

2019-10-12 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕日前有消息傳出國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜將在15日向高雄市議會請假，並全台跑透透拚選舉，而內部知情人士透露，為了吸引年輕選票，韓競選團隊也將在14日展開「青年徵才海選計畫」，11月中旬成立「韓國瑜青年後援會」。

據ETtoday新聞雲報導，韓國瑜的全國環島選舉之旅，首站將從屏東出發，一路向北。內情人士甚至透露，此次將展開「質感」環島之旅，有別於傳統造勢活動或是拜廟探望大老，將以3個主軸進行規劃：傾聽之旅、學習之旅、關懷之旅。

除了環島，據悉，為了挽救年輕選票，國民黨與韓競辦預計將在11月中旬成立「韓國瑜青年後援會」，由國民黨青年代表李明璇擔任總召，且要在本月14日開始展開青年海選計畫，並期盼再現去年九合一大選「北漂青年」座談會的感動。

韓陣營人士指出，現在就是要讓年輕人與韓國瑜對話，首場座談會將在北部舉行，效果不錯將在中、南、東部舉辦，希望能在11月的民調，與總統蔡英文出現「黃金交叉」。

本報報導，謝龍介在10日國慶日時，向媒體透露韓國瑜將在15日開始「放韓假」3個月。謝龍介表示首場競選活動將在台南舉行，並與6位立委參選人站台。但謝龍介此一說法也馬上被韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡打臉，指目前尚未有確切規劃，一切行程要以競選宣布為主。

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