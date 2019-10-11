蔡英文抗一國兩制 國台辦：搞對抗沒出路、謀台獨是絕路

2019-10-11 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕昨日（10）國慶大典，總統蔡英文致詞時堅定拒絕「一國兩制」，更強調中華民國台灣是社會最大共識。對此，國台辦發言人馬曉光今日表示，蔡英文的談話企圖汙衊「一國兩制」，製造仇視大陸的氛圍，更批民進黨政府「搞對抗沒有出路，謀台獨更是絕路」。

總統蔡英文昨日在國慶大典上致詞提及，中國依然以「一國兩制台灣方案」不斷威脅台灣，並採取各種文攻武嚇挑戰區域穩定及和平，當中華民國的生存發展受到脅迫，我們就必須站出來捍衛並拒絕「一國兩制」，這是2300萬台灣人民最大的共識。

綜合媒體報導，針對昨總統蔡英文的國慶談話，國台辦發言人馬曉光今日發新聞稿表示，蔡總統的言論「充斥著對抗思維和敵對意識，企圖藉攻擊汙衊『一國兩制』製造仇視大陸的氛圍，壓制台灣民眾希望發展經濟、改善民生、緩和兩岸關係的主流民意，謀取選舉利益」。

馬曉光說，蔡英文講話顛倒黑白，把所有中華兒女追求和平統一、反對台獨、追求兩岸和平發展的努力，說成對台灣的威脅。

馬曉光更宣稱，民進黨當局製造兩岸衝突對立，破壞台海和平穩定，悖逆黨內求安望治主流民意，與兩岸同胞共同利益和中華民族整體利益為敵的台獨本質。

過去只要觸及兩岸議題，國台辦立場強硬，更多次提及「台獨」只會破壞台海和平、阻礙兩岸關係發展。馬曉光強調，要正告民降檔政府，「搞對抗沒有出路，謀台獨更是絕路」。

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