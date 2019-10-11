跟台灣站在一起！美議員拍片賀國慶 讚台對抗中國

2019-10-11 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕昨天是我國國慶日，美國多位議員紛紛發聲慶賀，共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）並拍片讚台灣捍衛自由，對抗中國壓迫，共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）也錄製影片強調台美關係的堅強。

克魯茲剛結束訪台行程，他在自由廣場前拍片慶賀我國國慶，克魯茲慶祝台灣人民能挺身捍衛自由，對抗中國共產黨的壓迫，美國對於能身為台灣的盟友感到驕傲，他也要慶祝美國與台灣人民的友好關係。

駐丹佛辦事處則是在臉書PO出賈德納慶賀我國國慶的影片，他在影片中強調台美關係比以往更堅強，並提及台北法案能夠在世界上維護台灣，賈德納表示，台灣和美國共享經濟與國安議題，且有著民主與自由的共同價值。

眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）也透過共和黨外委會的官方推特（Twitter）發文表示，美國與台灣站在一起，保護自由不被威權侵害，今年也是台灣關係法40週年，台美關係將持續茁壯。

Taiwan’s National Day, also known as Double 10 Day, is a time to commemorate those who stand up for freedom and against Chinese Communist oppression. I was proud to visit Liberty Square as part of the celebration to show my support & appreciation for the people of Taiwan. pic.twitter.com/J2XdUOQD3j — Senator Ted Cruz （@SenTedCruz） October 10, 2019

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