跟台灣站在一起！美議員拍片賀國慶 讚台對抗中國

2019-10-11 07:43

〔即時新聞/綜合報導〕昨天是我國國慶日,美國多位議員紛紛發聲慶賀,共和黨籍參議員克魯茲(Ted Cruz)並拍片讚台灣捍衛自由,對抗中國壓迫,共和黨籍參議員賈德納(Cory Gardner)也錄製影片強調台美關係的堅強。

克魯茲剛結束訪台行程,他在自由廣場前拍片慶賀我國國慶,克魯茲慶祝台灣人民能挺身捍衛自由,對抗中國共產黨的壓迫,美國對於能身為台灣的盟友感到驕傲,他也要慶祝美國與台灣人民的友好關係。

駐丹佛辦事處則是在臉書PO出賈德納慶賀我國國慶的影片,他在影片中強調台美關係比以往更堅強,並提及台北法案能夠在世界上維護台灣,賈德納表示,台灣和美國共享經濟與國安議題,且有著民主與自由的共同價值。

眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾(Michael McCaul)也透過共和黨外委會的官方推特(Twitter)發文表示,美國與台灣站在一起,保護自由不被威權侵害,今年也是台灣關係法40週年,台美關係將持續茁壯。

Taiwan’s National Day, also known as Double 10 Day, is a time to commemorate those who stand up for freedom and against Chinese Communist oppression. I was proud to visit Liberty Square as part of the celebration to show my support & appreciation for the people of Taiwan. pic.twitter.com/J2XdUOQD3j