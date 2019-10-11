克魯茲︰台灣成功示範自由民主

2019-10-11

美國人民非常驕傲能做台灣的朋友

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨在國慶大會後分別接見出席慶典的美國、日本等國訪賓，她在接見美國聯邦參議院外交委員會成員克魯茲所率訪團時表示，希望台美能夠簽署雙邊貿易協定，持續加深夥伴關係。克魯茲也呼應指出，台美是軍事、外交及經濟上的盟友關係，他也希望看到台美簽署自由貿易協定，相信這對於兩國均有助益。

蔡總統接見美日等國訪賓

克魯茲說，在各界都聚焦於香港人民面臨殘酷壓迫的此刻，捍衛自由民主越來越重要，對世界來說，台灣具有代表意義，他非常驕傲能夠稱自己為「台灣的友人」，他也希望台灣人民都知道，美國人民也非常驕傲能夠做台灣的朋友。

蔡英文感謝克魯茲對台灣的強力支持；克魯茲表示，很榮幸參與台灣的國慶日，在觀禮台上聽到蔡總統的演說，訴說著台灣傳承下來自由民主的價值，相當激勵人心。

克魯茲強調，台灣非常重要，不只對亞洲重要，對全世界來說都非常重要；台灣向世界展示「自由與民主是行得通的」，讓人們有自由的意志、自由的發展，對國家、對所有人都有益處。

盼台美簽署自由貿易協定

克魯茲認為，正因為如此，中國的共產黨政府才這麼害怕台灣的成功，因為台灣成功地示範，自由民主在亞洲是可以運作的。他說，台美在軍事、外交及經濟上的盟友關係，讓雙方彼此互惠。他也非常希望看到台美簽署自由貿易協定，相信對於兩國均有助益。

蔡總統昨與「國慶日本國祝賀團」團長古屋圭司眾議員一行餐敘時也表示，美國參議院外委會最近通過「台北法案」，支持台美洽簽自由貿易協定；希望「日華懇」也能為台灣發聲，要求日本政府和台灣啟動「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）的磋商，帶動更緊密的台日夥伴關係。總統另接見「日本台灣親善協會」會長衛藤征士郎眾議員等同樣表示，希望支持台灣加入CPTPP，讓台灣和日本一起在國際舞台上，為世界帶來更多的貢獻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法