看蔡總統國慶談話 中國官媒指嚇唬台灣民眾

2019-10-11 11:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡總統昨在國慶談話表示，一旦接受「一國兩制」就沒有生存空間，拒絕「一國兩制」是台灣人民最大共識，中國官媒「環球時報」今天在社評表示，「講話一開頭就嚇唬起台灣民眾，著重渲染大陸對台灣『文攻武嚇』，攻擊抹黑『一國兩制』是對台灣的威脅。」「蔡英文想通過製造恐慌情緒、激化兩岸對立，以騙取選票的小算盤，基本是明擺著的。」

社評以「蔡英文『雙十講話』，既險惡又滑稽」為題指出，「蔡英文對『一國兩制』的強烈排斥，對『台獨』衝動的欲蓋彌彰等，都在講話中或明或暗地體現出來。與此同時，她還特別提到要『不挑釁、不冒進』，這反映出其戰戰兢兢的內心。整個講話在台灣政治經濟現狀及兩岸態勢的映照下，既暴露險惡用心，又顯得十分滑稽。」

社評稱，「蔡英文去年『雙十講話』對美國和西方國家大獻殷勤，今年卻幾乎沒提。去年今日，蔡英文顯然想和美國綁得更緊以挾洋自重。但一年過去，台灣島內沒有因此得到任何好處，反而對做美國戰略棋子的高風險日益產生警覺。這一年，或許也讓蔡英文看到自己在華盛頓心中的分量其實很輕很輕。」

社評表示，「蔡英文和民進黨當局對兩岸統一的對抗態度，這讓整個台灣行走在懸崖的邊緣。不知蔡英文在觀看了大陸剛舉行的國慶閱兵後作何感想，和如此強大的力量和堅定的意志對撞，後果是什麼其實一目了然。」

陸委會昨強調，中共極權專制本質在「習五條」後顯露無遺，北京當局片面中斷兩岸既有溝通聯繫，刻意阻礙陸客來台觀光等舉措，為兩岸健康有序交流設置交流障礙，同時又加重對台外交軍事打壓，並在社會內部進行滲透分化等，目的都在迫我接受沒有中華民國生存空間的「一國兩制」。

陸委會重申，近九成的台灣民眾已表達嚴正反對「一國兩制」，國際社會也對中共霸權擴張提出警覺，並採取相關反制作為。政府未來將持續推動和平、理性及不挑釁的兩岸政策，對內提升自我防衛，積極落實國安法制，完善民主防護網，對外結合友我力量共同反制中共擴張滲透，致力捍衛國家主權和民主自由，以及台灣2300萬人民自由選擇權利，這個目標明確且堅定。

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