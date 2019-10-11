柯稱「兩岸關係30年最爛」 管仁健打臉：拜託用一下大腦

2019-10-11 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮日前指「台美關係四十年來最好」，被台北市長柯文哲批「但兩岸關係是30年來最差」，總統蔡英文則回應，強調兩岸關係沒有好壞、只有國家利益，而目前是最符合國家利益的時候。對此，文史工作者管仁健也打臉柯，「拜託一下柯文哲！談歷史之前，能用一下大腦，假如你還有的話。」

管仁健在臉書表示，柯文哲說「台灣跟大陸（中國）關係是30年來最爛，這也沒有人否認」。抱歉，深度歷史控的他第一個就跳出來否認：「柯文哲怎樣證明兩岸關係是30年來最爛？我否認，我聽你柯文哲在放屁」。

管仁健說，現在的兩岸的關係，怎麼會是30年來最爛？前總統李登輝在1989年64事件當天是公開承諾，對中國同胞給予一切可能的支援，並與中共作徹底的決裂。國防部還下令「停休返防，全體國軍官兵迅速進入備戰部署」。

管仁健酸說，柯文哲與他手下那些金魚腦鐵粉，一定又說「現在是2019年10月，64事件是1989年6月，剛好30年，不算。」沒關係，64事件不算，那千島湖事件就絕對在30年內了吧？

管仁健指出，千島湖事件後，4月9日李登輝嚴厲抨擊中國政府「像土匪一樣害死我們那麼多同胞」、「不講道理」、「這樣的政府，老百姓早該不要了！」以及「必將被覺醒的人民唾棄」。

管仁健說，當時陸委會還宣布，「即日起暫時停止兩岸文教交流活動、自5月1日起停止民眾赴中國旅遊。經濟部也宣布停止審核批示赴中國的投資案。教育部也宣布停止和中國之間的文教交流，旅行業也停止出團到中國去旅遊」。

管仁健更說，1996年3月中國對台第2波試射飛彈時，台海附近同時有兩個美軍航母群巡弋，中美兩軍劍拔弩張，美國、日本、菲律賓及馬來西亞等國皆已準備自台灣撤僑。但現在有聽說哪一國要撤僑的？

最後管仁健狠酸，「真的，拜託一下柯文哲！談歷史之前，能用一下大腦，假如你還有的話」。

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