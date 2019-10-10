「中華民國台灣」本來還有一個字 劉仕傑：花了24年拿掉

2019-10-10 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（10）日在國慶大會發表演說，表示拒絕一國兩制、「中華民國台灣」是最大共識。對此，前外交官劉仕傑表示，從1995年7個字的「中華民國在台灣」到2019年小英總統在國慶演說用6個字「中華民國台灣」，「我們花了24年把『在』（on）這個介系詞拿掉」。

劉仕傑今天在臉書PO文說，1995年前總統李登輝訪美，在母校康乃爾大學提出「中華民國在台灣（Republic of China on Taiwan）」說法。劉仕傑指出，從7個字的「中華民國在台灣」到2019年小英總統在國慶演說用6個字「中華民國台灣」，「我們花了24年把『在』（on）這個介系詞拿掉」。

劉仕傑說，他特別去看了今年小英演說的英文稿，「中華民國台灣」翻成Republic of China （Taiwan），這個英文用法與之前相同。所以，英文的國名用法不變，但中文的國名直接將「中華民國台灣」寫成一個詞，成了「中華民國就是台灣，台灣就是中華民國」。

劉仕傑指出，這個說法，獨派的朋友雖然不滿意，但已是國際現實下最務實的說法了。他也希望有一天，「我們能驕傲地使用Taiwan這個字，不需再使用China來遮遮掩掩」。

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