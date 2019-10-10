籲團結度過磨難 蔡總統：「中華民國台灣」6字非藍也非綠

2019-10-10 11:07

〔記者黃欣柏／台北報導〕總統蔡英文今出席國慶大會，針對台灣目前面對的挑戰，蔡總統在致詞時表示，台灣經歷過台海危機、退出聯合國、SARS、八八風災等磨難，這些歷史磨難與天災挑戰都會讓國家一天一天變得更好、更加進步。她並強調，生活在這塊土地上的人民，都不能分割彼此，因為「中華民國台灣」不是藍色也不是綠色，這就是社會最大的共識。

蔡總統致詞時指出，70年來我們共同經歷過種種嚴峻的挑戰，每一次挑戰，不但沒有擊倒我們，反而讓我們更強壯、更堅定，包括一起走過八二三砲戰，一起度過96年台海危機，一次又一次文攻武嚇，從來沒有讓台灣人民屈服，我們共同捍衛我們腳下這塊土地，也捍衛了國家的主權，我們經歷過退出聯合國的恐慌，也承受過一次又一次的斷交壓力，但台灣人民想要走向世界的決心，不曾有任何改變。

蔡總統細數，面對1970年代的石油危機、1997年的亞洲金融風暴、千禧年的網路泡沫，還有10年前的金融海嘯，經濟總是充滿挑戰，但一卡皮箱走遍天下的台商，加上勤奮又有創意的台灣人民，讓我們一次又一次把危機化做轉機，讓台灣經濟持續往前走。

除了經濟挑戰，蔡總統也提到，過去我們曾經歷過八七水災、九二一地震、SARS風暴、八八風災，天災地變的磨難沒有擊敗過台灣人民奮鬥生存的意志。｢家園毀壞了，我們重建；土地受傷了，我們復原。擦乾眼淚，重新站起，明天又是充滿希望的一天」

蔡總統表示，這些共同的記憶，彰顯了台灣人民的韌性，因為有這樣的韌性，我們成為亞洲四小龍的一員，也因為這樣的韌性，我們走過了民主化的艱鉅歷程，成為世界上重要的民主典範。

蔡總統也強調，無論是哪個黨派，只要是生活在這塊土地上的人民，都不能分割彼此，中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰可以獨佔，「中華民國台灣」6個字絕對不是藍色、也不會是綠色，這就是整個社會最大的共識。

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