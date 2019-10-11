蔡總統國慶談話拒絕一國兩制 美國網友讚爆！

2019-10-11 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨（10日）發表國慶談話，強調若台灣接受中國的「一國兩制」方案，就會失去了生存空間，「拒絕一國兩制是2300萬台灣人民最大共識。相關消息被外媒報導後轉傳到美國網路論壇Reddit，美國網友紛紛留言讚爆，還有人高喊「自由西藏、自由香港、台灣獨立！」

《路透》報導，蔡英文在國慶談話時表示，中國以「一國兩制台灣方案」不斷威脅台灣，並展開採取各種文攻武嚇，強烈威脅了區域的穩定及和平。

蔡英文說，「當自由民主受到挑戰，中華民國的生存發展受到脅迫，我們就必須站出來捍衛。拒絕一國兩制是2300萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識」

有民眾將該報導PO到Reddit上，立刻引起熱烈討論，一名美國網友就說，台灣才是真正的「中國」，因為台灣政府叫做中華民國，應該是要統治整個中國領土才對，但中華人民共國卻從中華民國那裏竊取了「中國」。

還有美國網友笑稱，「一國兩制」的運作方式比較像是「一個中國，請給我你的肝臟」，諷刺中國強摘器官的行為；不少人則痛斥中國各種迫害人權的舉動，例如新疆就有破百萬人被關押在「集中營」裡，許多美國網友討論到怒火中燒，最後都忍不住爆粗口直罵「他X的中國！」

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