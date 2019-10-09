中華民國國旗迎國慶 頭份卻見五星旗高高掛

2019-10-09 13:49

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕迎接雙十國慶，路上可見中華民國旗飄揚，但苗栗縣頭份市一處民宅，屋頂高掛中共五星旗，格外引人注目；63歲的屋主鍾年勛認為，台灣與中國本為一體，遲早得統一，因此毫不避諱掛五星旗，而他心目中理想的總統人選非國民黨提名參選人韓國瑜而是前國民黨主席洪秀柱，而未來不論誰上任，都希望盡早促成兩岸統一。

開車上中山高速公路頭份交流道，往右手邊瞧皆能明顯看到一面五星旗隨風飄揚，而除了在屋頂升五星旗，鍾年勛也在門口放上大大五星旗，一旁還有尊毛澤東像，已存在多年，鄰里間習以為常，在地人也見怪不怪。

鍾年勛說，自己是土生土長頭份人，從歷史來看台灣人的祖先皆是來自中國，對岸就是祖國，更直言，只要能盡速達成統一，也不分「誰統誰」，即便是中國發動武統也接受，願「馬上捐出一萬元人民幣。」

去年法務部明確指出基於憲法保障人民言論自由之意志，不會禁止懸掛五星旗；而鍾年勛說，在自宅掛五星旗多年也未曾遭騷擾，雖過去有人勸他拆除免惹爭議，但他堅持「台灣還有許多統派人士會為我鼓掌加油。」

鍾年勛除於自家掛五星旗，不時也會參與統派的遊行活動；他批現在國民黨表現如「藍皮綠骨」，從馬英九擔任總統的表現就令他失望，目前檯面上政治人物僅欣賞洪秀柱，韓國瑜是好是壞「還沒當選不知道」。

鍾年勛說，過往從事庭園造景工作，現在閒賦在家，關切兩岸政治發展，曾遇過親友立場相左，也不願惡言相向，自己每年都會赴中旅遊，未來還計畫到福建與廣東交界處進行尋根之旅，找到祖墳上香祭祖；他強調，未來不論哪黨執政，都希望盡速完成統一，將精力放在人民身上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法