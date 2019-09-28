黃暐瀚上中國節目唱衰台灣舊影片被翻出 網友批：太噁心

2019-09-28 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「打馬悍將粉絲團」找到名嘴黃暐瀚，過去上中國節目的片段，其中他大放厥詞解讀中國五星旗頻繁出現在台灣社會，是因為代表的是對兩岸同是中國的一個期許和憧憬，此片段一出，立刻引起網友們狂批他「太噁心」。

今日《芋傳媒》刊出一篇投書，投稿者指出，在假消息的推波助瀾中，獲得日本NHK 電視台認證的其中一名推手，就是名嘴黃暐瀚；且指出，他不只上台灣的政論節目，更經常出現在中國官媒海峽衛視《今日海峽》節目，配合中國政府立場，唱衰台灣、扯自己國家後腿。

對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」找到了2017年11月27日《今日海峽》節目片段，而黃暐瀚就在節目中解讀為何中國五星旗頻繁出現在台灣社會，他表示，五星旗早年在台灣是禁止，是不可能也不可以拿五星旗在台北或台灣任何一角落街頭去行走，現在可以了，這是一個台灣社會轉變的過程，更說「五星旗代表的是對兩岸同是中國的一個期許和憧憬」。

黃暐瀚說，不可諱言的就是，這個五星旗在台灣的飄揚已經成為事實，你天天在路上走你都會看得到，而這也代表台灣有部分民眾，他們更願意把他們內心的感受表達岀來，也就是希望兩岸可以統一，是同一個國家這樣的想法。

讓看到的網友們紛紛留言「太噁心，能不能將他除籍呀，台灣的身分他不配擁有」、「很誠懇的在講一連串的幹話，這應該是他的特色」、「那中國可以拿青天白日滿地紅的旗子嗎」、「亂源」。

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