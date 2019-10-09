藍綠大吵空污問題 中市議會開議不到5分鐘就宣布休息

2019-10-09 12:33

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會第3屆第2次定期會今日開議，台中市長盧秀燕將進行施政報告，民進黨所有議員戴著黑色口罩，要求盧秀燕為近日空污嚴重道歉，國民黨議員則認為總統蔡英文錯誤的能源政策導致空污，要求蔡英文道歉。雙方陣營互相嗆聲，議程開議不到5分鐘，議長張清照就宣布休息。

台中市這幾天空污嚴重，市議會一開議，民進黨議員陳世凱就提出臨時動議，指盧秀燕喊出「市長換人，空氣換新」，但現在空氣沒有換新，盧秀燕必須好好向市民道歉，再進行施政報告，這樣才有意義。

民進黨陳淑華也抨擊，盧秀燕將改善空污當成最重要的政見，但2個會期的施政報告卻都只是輕描淡寫，而近10個月的施政，除了要求中火改善外，對於其他空氣污染源完全沒半步，「選前膨風、施政消風」。

民進黨議員也戴上黑色口罩，高舉海報並大喊「先道歉再開會」、「市長換人空氣沒換新」，包圍住盧秀燕。國民黨議員也不干示弱，手持「中火加2部機組你同意嗎」、「空污蔡踹來共」等標語，高喊「蔡英文下台」。雙方陣營不僅互嗆，還卡位、推擠，現場吵成一團，主席張清照只得宣布休息。民進黨議員持續占據主席台，直到中午，議程仍停擺。

國民黨議員楊正中表示，蔡英文錯誤的能源政策導致中火火力全開，危害台中市民健康，問題出在中央，國民黨要求中火增設燃氣機組前，4部舊燃煤機組必須先除役。

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