台中PM2.5濃度平盤 議員：雨神幫忙清污

2019-07-13 07:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府宣稱「PM2.5平均值創歷史新低」，市議員江肇國今（13）日打臉說，上半年PM2.5平均值從去年每立方米18.8微克降至18.7微克，各縣市排名維持平盤，降雨天數卻從去年41天增加到61天，多了20天讓空氣變乾淨，與其期待市府治理空污，還不如祈求下雨；環保局回應，盼理性客觀看待空品改善的事實。

環保局指出，根據行政院環保署監測站統計，今年上半年台中市PM2.5平均值18.7微克，較去年同期改善2.2微克，創歷史新低；環保署測站空氣品質不良（AQI>100）天數相較去年同期，減少超過4成，市府將持續努力，要讓台中空品越來越好。

但江肇國說，行政院環保署公布今年上半年各縣市PM2.5濃度排名比較表，台中市排名與去年上半年相同為11名。台中市PM2.5平均濃度從2015年的24.5微克逐步改善，至去年前市長林佳龍卸任前就已經降至18.8微克。

他又說，市長盧秀燕日前才為台中市上半年PM2.5平均濃度降至18.7微克而沾沾自喜，認為防治空污績效卓越，但若空品確實改善的話，全台排名應有所進步才對，實際上名次卻停滯不前，可見不是盧團隊治理空污有成。

江肇國批評，要不是上半年雨下得比較多，比去年同期多了20天，讓空品勉強維持平盤，否則實在難以想像要惡化到什麼地步，希望盧市長除就台中火力發電廠與中央對槓外，應拿出新作為，否則與其期待市府治理空污，還不如祈求下雨。

環保局回應，2016年上半年降雨天數相較2015年同期增加32天，PM2.5平均值改善僅0.7微克；反觀今年相較去年同期僅增加20天，卻改善2.2微克，顯示新市府上任後，初步展現改善空污成果，盼理性客觀看待此事實，勿抹煞市府團隊及環保人員的努力。

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