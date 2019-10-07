中市空污持續惡化 議員籲盧秀燕停止兩面手法

2019-10-07 21:11

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市空污持續惡化，市議員黃守達今日表示，市長盧秀燕「市長換人，空氣換新」的口號言猶在耳，但面對空污問題，盧秀燕最擅長的就是兩面手法—空污沒改善，責任就推中央；空污有改善，功勞則歸地方。他呼籲盧秀燕，停止兩面手法，「綠能減煤」才是正途。

黃守達說，最近盧市府又在炒作燃煤燃氣機的話題，大動作放話，要求台中火力發電廠在新增2部燃氣機前，儘速拆除4部燃煤機。但其實經濟部早就多次說明，配合既定的降載政策，目前中火燃煤機組採取「秋冬空污季運轉8部，非空污季運轉9部」。新增2部燃氣機就是要減少燃煤機，到時候燃煤機就會轉為備用，根本不會有12部機組全開的狀況。

黃守達也說，燃煤機轉為備用後，在機組故障或天災影響的緊急狀況，才有辦法做電力調度，確保區域供電穩定，且備用燃煤機不會一直備用下去，除役期限到了，該拆除的機組就會拆除。

他指出，目前正在彰化外海佈建的離岸風電，就是為了逐步減少中火排放，這就是「綠能減煤」，才是穩健漸進的能源政策。這些重要資訊，盧市府會不瞭解嗎？他不相信，可是很顯然，盧市府並沒有讓台中市民知道。

黃守達也呼籲盧秀燕，除了整天大玩兩面手法，消費中火狂吃空污自助餐外，還有很多事情可以努力，包括加速汰換老舊鍋爐、加強管制固定污染源排放，以及回歸綠能減煤的正途，應記取過去台中市再生能源政策六都墊底的教訓，建立再生能源政策的跨局處整合機制，提出更積極更完整的綠能指標。

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