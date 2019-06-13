台中舊城再生3箭 議員轟盧市府一一折斷

2019-06-13 15:33

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中舊城區翻轉日見成效，市議員江肇國今（13）日於議會質疑，前市長胡志強、林佳龍分別提出百億救中區、舊城再生3支箭，但市長盧秀燕沒規劃、沒想法，3支箭已被一一折斷；盧秀燕表示，城中城再生執行中，持續建設中區。

江肇國指出，中區沒落蕭條20年，林佳龍利用鐵路高架化的機會，打通火車前後站，搭配綠空鐵道軸線，解決交通問題；整治柳川、綠川打造親水環境；改造古蹟、舊倉庫群等空間，結合5大市場，提升舊城區文化吸引力。

他認為，林佳龍3支箭顯現初步成效，4年來吸引超過550家新設公司行號進駐，帶來超過170億元的民間投資。但是，盧團隊的綠、柳川維護頻出問題，綠空鐵道南段停工6個月，州廳整建進度延宕，3支箭一一被折斷。

江肇國再批，盧團隊空屋媒合計畫只執行到6月底，大車站大平台計畫也是態度消極，相關的市容景觀自治條例、特色街道自治條例、地方創生自治條例，至今全都沒送進議會審查，議會答詢也無具體的規劃和願景，非常遺憾。

盧秀燕回應，為促進中區長遠發展，市府擬定長期計畫從交通、經濟、文化等方面加強振興，提出「城中城再生執行方案」，包括大車站計畫、台中轉運中心建置、大智路打通、綠空廊道及5處地下道填平等，推動在地建設。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法