遭恐嚇燒店！老闆怒推「白賊王餐」招待韓粉吃這個

2019-10-07 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕近來高雄市許多店家響應「罷免韓國瑜」風潮，不料卻遭韓粉霸凌、檢舉，紛紛被相關單位「查水表」。受害店家「釣客食堂」關店一週後，勇敢迎戰惡意言語侮辱的46人，沒想到又遭韓粉恐嚇「燒店」，老闆今天怒發文反擊，稱10日國慶日當天免費招待韓粉「白賊王餐，空紙碗一個」。

「釣客食堂」臉書專頁近日遭到韓粉威脅、批評「一無是處的破店，明年幫你燒了」，老闆表示，已經造成恐嚇，會向警局備案，沒想到該名韓粉竟飆髒話笑回「嚇死我了，我戶籍地沒人，希望你送得到」。

老闆今天更發文反擊，他疑問「何時國旗變成特定人士的造勢工具」，更點出高雄市政缺失「竟把小港區的水溝蓋搬到新興區使用，高雄真的又老又窮嗎，怎麼連水溝蓋都要拿別區的來補」，更嗆韓當頭的混，導致市府螺絲鬆掉。

老闆霸氣宣布，凡在10日國慶日當天，穿國旗裝來店用餐者，一律禁止進入且絕不招待，但「本店外面有長椅，提供免費白賊王餐，一個空紙碗給您」，讓韓粉體驗「當白賊王的樂趣」，老闆強調，提供的餐點是給認同、熱愛高雄的人，不是給貪婪的人吃的，堅持「罷韓到底，韓粉欺人太甚」。

對此，臉書專頁「高雄好過日」小編特地前往「釣客食堂」關心近況，並透露昨晚雖已過用餐時間，仍座無虛席，支持人潮不斷湧入。

貼文提到，高雄有挺韓也有罷韓店家，尊重彼此意見應是基本，奇怪的是，不論商店或活動，只要略有不利韓的言論，就遭韓粉進攻、市府各局處針對「似乎逐漸回到50年前，同一個中國政黨統治下的台灣」，在韓國瑜南漂高雄撈大財前，這座城市從沒有這麼多衝突、從未如此被撕裂，盼能找回屬於庶民的、自由而互相尊重的高雄。

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