房東是韓粉 罷韓鐵板燒今起停業 高雄人送暖喊加油！

2019-07-30 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄一家鐵板燒店家在上月底開幕滿週年之際掛出「說好的發大財呢？還好我們撐過來了」紅布條，狠酸高雄市長韓國瑜，沒想到被韓粉集體霸凌刷負評，韓粉房東還要收回店面，今（30）日也是鐵板燒店最後一天營業，許多高雄網友也紛紛留言送暖，希望店家能早日找到新地點重新營業。

日前被韓粉點名罷韓店家之一的森梵新鐵板料理本月中在臉書表示，「對你們的支持真的很抱歉，我們營業到8月初，我們的房東不給我們店面了，支持我們的在這段期間快來喔，房東是韓粉，以後沒掛森梵的名字都不要去，我們會找店面各位等我們，有換人做就別去，確定哪天告別大家會跟大家說。」

《公民割草行動》臉書粉專今天也PO文指出，森梵新鐵板料理宣告在今天結束營業，但「老闆表示會再找地點、購置二手生財器具另起爐灶！公民割草行動也在此全力聲援，並會盡力支援、幫忙統整願意提供二手生財器具的幫忙者資料，也邀請有相關資詢（訊）的朋友們熱心提供。」強調願意提供因為罷韓行動而遭霸凌的民眾及業者任何幫助。

許多網友也紛紛留言打氣，「老闆加油，我們都支持您喔！」、「越挫越勇啦！加油~

」、「這世界勇敢的人已經不多了... 加油」、「老闆加油，對的事做就對了」。也有網友感嘆，「簡直變相要高雄經濟蕭條！連鬼都不相信高雄發大財！」

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