打臉韓粉自導自演說 王瑞德嗆：高雄這位絕不和解

2019-08-13 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕號稱「告韓粉專家」的資深媒體人王瑞德，日前幫助被韓粉辱罵「去死」的蔡姓女學生提告，沒想到有韓粉質疑他在自導自演，根本沒有查出被告韓粉資料，對此王瑞德拿出證據打臉，還表明一名被他告的高雄韓粉，他絕對不會和解。

「有些無聊韓粉懷疑我是自導自演，根本沒有查出被告韓粉資料，所以直接拿出證據告訴你們的無知。」王瑞德在臉書表示，他不是笨蛋，檢察官丶法官也不是，什麼留錯言、打錯字、沒有指名道姓、帳號被盜，甚至移轉管轄權這些外行話千萬別相信！

王瑞德指出，過去到現在他出庭了幾十次，身為原告的他心情很輕鬆，被他告的人，心情當然不平靜，他還強調，「尤其和你們打官司的人是無比難纏的對象，相信我，我一定會讓你們膽顫心驚！」

王瑞德還貼出一名韓粉辱罵他的道歉截圖，表示他絕不接受大街上罵人、小巷子道歉，「尤其有些人不僅以污言穢語辱駡我，還說要和我拼輸贏，還故意封鎖我的臉書，住高雄的這一位被告我絕不和解、永不原諒！」

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