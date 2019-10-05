黨產會揭露天馬計畫：救國團受KMT指示研究「心戰音樂」

2019-10-05 21:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會去年認定救國團為國民黨之附隨組織，據黨產會最新調查發現，中國國民黨所召開的「中央心理作戰指導會報」，會議舉行地點曾於救國團總團部，會議主席蔣經國更指示救國團須研究改進「心戰音樂」。

黨產會表示，1967年4月18日及5月30日，國民黨在救國團總團部召開兩次心戰會報會議，由主席蔣經國聽取各單位報告。

其中，包含國防部總政治作戰部報告空飄中國的「天馬計畫」，以及黨營事業中廣公司報告加強山區廣播鞏固心防。

蔣經國在會議中指示，大型空飄氣球除了裝載傳單之外，還要裝載舊的武器，如手槍、卡賓槍，刺刀、彈藥，數量雖不多，但可給予「共匪極大困擾」。

此外，蔣經國也指示心戰要不斷提出「國民黨與總統的名字」，救國團也必須協助研究心戰音樂的改進，因為音樂比講話更重要。

黨產會強調，針對蔣經國的各項指示，國防部總政戰部與救國團在第129次會議中，聯合報告陳述已經做成「心戰歌曲」6首存查。

另外，對於前次會議中，蔣經國指示要空飄舊的武器，經討論後決定，「空投武器必須投新的武器，以免予大陸同胞對我產生不良印象」。

黨產會從史料查出，在空飄武器方面，是由安全局、國民黨中六組、總政戰部會同辦理，除了由安全局協調警務處支援堪用舊手槍7000把，另由國防部製造新品實施中。

自1967年8月起，中六組更與總政戰部配合天馬計畫二號作業，空飄新造手槍；在心戰音樂方面，由中六組、情報局、總政戰部、救國團會同辦理，總共完成「革命青年歌」心戰歌曲12首，由救國團上呈給蔣經國核定。

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